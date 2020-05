Cambiasso, gag con la D’Amico: “Almeno noi non combiniamo la partita”

Cambiasso – ex centrocampista dell’Inter – è uno dei nove ospiti nerazzurri di “E poi c’è Cattelan” su Sky Uno. L’argentino scherza con la collega D’Amico, attuale compagna dello juventino Buffon

QUIZ DEL CUCHU – Il gioco della serata ha come protagonisti nove ex giocatori dell’Inter in qualità di “conduttori da casa”. O meglio, sono loro a fare le domande ai due conduttori in studio. Inizia Ilaria D’Amico, che viene “interrogata” da Esteban Cambiasso, scelto in quanto ormai collega di lavoro negli studi sportivi: «Ciao, siamo passati dal 5×5 (format di “Sky Calcio Club”, ndr) al 3×3 di stasera. La domanda è facile però». Ma la D’Amico sbaglia la risposta, allora Cambiasso incalza: «Meno male che hai sbagliato, così non possono dire che combiniamo la partita (ride, ndr)». L’argentino ride. Forse la sua frecciatina è andata a segno, ma toccherà al più incisivo Marco Materazzi (vedi articolo) rincarare la dose…