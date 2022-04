Cambiasso: «Errore Radu? Da una rimessa laterale, c’erano altre opzioni»

Esteban Cambiasso, dagli studi di Sky Sport, ha provato a spiegare l’errore di Radu in Bologna-Inter. L’ex nerazzurro bacchetta anche il tipo di rimessa laterale

INFORTUNIO − Il commento di Cambiasso in merito all’errore di Radu sul 2-1 del Bologna contro l’Inter: «Errore Radu? C’è un errore tecnico evidente, è una rimessa laterale in cui si cerca il portiere nonostante si potesse andare avanti. Se ne vedono tante di queste, non c’è l’errore ma si puntualizza di meno. Ci sono però altre opzioni invece che darla al portiere. Il gol dell’1-1? Si poteva evitare, ma si dice sempre così quando prendi gol».