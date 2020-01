Cambiasso: “Eriksen a venti milioni già uno sconto. Ruolo all’Inter…”

Cambiasso è stato ospite di “Sky Calcio Club”. L’ex centrocampista nerazzurro si è espresso sull’arrivo di Eriksen all’Inter, con il danese che oggi sarà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

IL MULTIUSO – Esteban Cambiasso non ha dubbi sul ruolo di Christian Eriksen in questa Inter: «Lui è un giocatore che si mette dove serve. Ha giocato anche in fascia, destra, sinistra e avanti nel 4-2-3-1. Da interno sicuramente ha più libertà, oggi al posto di Stefano Sensi o di Nicolò Barella. Se vuoi puntare sul qualitativo al posto di Barella, se vuoi puntare su qualità e quantità al posto di Sensi. Però non possiamo pensare al posto di chi: viene e si aggiunge un giocatore. Nel calcio di oggi tutto costa, ma avere Eriksen a venti milioni è già uno sconto. Giocare con tre centrocampisti più uno basso o col trequartista cambia tanto».