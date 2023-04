Cambiasso: «Darmian punto di riferimento! Inter, una sensazione»

Esteban Cambiasso, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell’Inter sul campo del Benfica. L’ex centrocampista si sofferma inoltre sulla prestazione di Darmian

RIFERIMENTO – Questo il commento di Cambiasso: «Nelle ultime partite è mancato quello che l’Inter è riuscita a fare oggi. Quando si è presentata davanti alla porta ha segnato. L’impegno della squadra c’è sempre stato, e in questo momento della stagione Inzaghi non rimprovererà specialmente dopo una partita come questa. La sensazione è che in campionato i giocatori, inconsciamente, pensano che facendo un po’ meno si può vincere lo stesso. Ma oggi quando tu giochi con la maglia dell’Inter le squadre si giocano “La partita”. Quando arriva in Champions League l’Inter vive la sua partita ed ha risultati buoni. Difesa Inter? Non vorrei non parlare di Darmian. Questo è un giocatore che ha fatto esterno quinto di destra, quinto di sinistra, oggi fa il centrale. Rende benissimo ovunque, da soluzione, ma per i compagni è un punto di riferimento».