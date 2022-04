Cambiasso: «Bologna-Inter fondamentale. Handanovic? Professionista!»

Esteban Cambiasso ha parlato su Sky Sport nel prepartita di Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di campionato. Secondo il Cuchu, i nerazzurri avranno una grande chance ai fini della lotta Scudetto. Poi una considerazione su Handanovic

AL DALL’ARA − Cambiasso si concentra sul recupero di questa sera e sull’assenza di Handanovic: «Bologna-Inter? Fondamentale, sarà un passo importante se l’Inter dovesse vincere. Ci sarebbe ovviamente da correre ancora e se non dovesse vincere ci potrebbe essere un piccolo contraccolpo. Ma vedremo la classifica finalmente senza asterisco. Handanovic? E’ uno dei portieri più bravi dal punto di vista del professionismo con cui ho mai giocato. Lui si è messo in testa di migliorare con i piedi, quando si mette qualcosa in testa prova a raggiungere l’obiettivo».