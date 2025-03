Cambiasso: «Bayern Monaco, partite toste! E due esordi importanti»

L’Inter ai quarti di finale di Champions League sfiderà il Bayern Monaco, dopo aver battuto il Feyenoord. Lo scontro contro i tedeschi rievoca bei ricordi nella testa di Esteban Cambiasso, che dagli studi di Sky Sport ha parlato della sfida contro la squadra allenata da Vincent Kompany e dei due primavera che hanno esordito in nerazzurro.

TRA PASSATO E PRESENTE – Inter-Feyenoord finisce 2-1 per i nerazzurri che accedono di diritto ai quarti di finale dove incontreranno il Bayer Monaco. L’ex calciatore dell’Inter, Esteban Cambiasso si esprime così sul passaggio del turno: «Il Bayern Monaco evoca due bei ricordi. Quello della finale assolutamente, ma anche la rimonta l’anno dopo dove poi siamo stati eliminati dallo Schalke 04. Dopo aver perso a San Siro siamo riusciti a vincere a Monaco di Baviera un’impresa per niente facile. Si, sono due bei ricordi ma non si può vivere di ricordi. Adesso dobbiamo pensare che sono due partite veramente toste, con un Bayer completamente rinato. Il Bayer Monaco è passato in scioltezza contro il Leverkusen che è di un altro livello rispetto al Feyenoord».

L’Inter incontrerà il Bayer Monaco nei quarti di finale di Champions

ESORDI – Cambiasso rimarca i due esordi di Matteo Cocchi e Thomas Berendruch una novità di questa Champions League rispetto al passato: «Quando si facevano i gironi, c’erano le 6 partite a girone e nella sesta partita se si era già qualificati, succedeva spesso con il Real, il Barcellona, si riuscivano a far esordire i ragazzini della primavera nella sesta partita. L’Inter lo ha fatto questa sera, in un ottavo di finale, gli ultimi 10 minuti, sono entrati Matteo Cocchi e Thomas Berendruch, facendo il loro esordio in Champions in assoluto. In Italia non succede spesso».