Cambiasso: «Barella, il gol ha cambiato tutto! Correa? Suo recupero…»

Cambiasso, negli studi di Sky Sport, ha commentato così il 3-3 fra Inter e Benfica. Risultato che regala alla squadra di Inzaghi la semifinale di Champions League contro il Milan

FONDAMENTALE – Questo il commento di Cambiasso: «Il gol di Barella è fondamentale. Un gol del Benfica in qualsiasi momento poteva creare delle paure, visto anche il momento dell’Inter in campionato. Quel gol ha cambiato tutto. Gol Correa? Alla quantità di partite che avrà, recuperare Correa non è poco. Ci sono partite fondamentali in campionato, due semifinali con il Milan e la Juventus in Coppa Italia. Calendario Milan ed Inter? I nerazzurri lo hanno peggiore, una partita in più e le tre partite che ci sono fra i due derby sono nettamente più complicate».