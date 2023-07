Cambiasso: «Avevo un ‘piano b’ dal calciatore! Oggi non alleno…»

Cambiasso presente dagli studi di Sky Sport per i 20 anni dell’emittente televisiva, ha spiegato il motivo per cui oggi non fa ancora l’allenatore e il suo “piano B” da ragazzo prima di fare il calciatore.

OLTRE IL CALCIATORE – Esteban Cambiasso ha parlato della sua passione per il suo giornalismo: «La colpa e il motivo per cui io non sono ancora un allenatore di calcio è di Sky (ride, ndr), ma è un altro modo di parlare e di imparare. Un modo diverso di analizzare le partite confrontandomi con giornalisti, ex allenatori e giocatori. Io non sono un giornalista, il riferimento è lo “scout” che comprende tante cose, ma do il mio punto di vista ex calciatore e allenatore. Se non avessi fatto il calciatore, probabilmente il piano b era quello di fare il giornalista sportivo o il professore di educazione fisica. Sono un malato di sport, Sky sa che sono in prestito perché vorrei allenare, fare una cosa più impegnativa di quella che sto facendo».