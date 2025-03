Cambiaso: «Scudetto? L’obiettivo della Juventus è un altro!»

Andrea Cambiaso, così come il suo allenatore Thiago Motta, preferisce non toccare il tema caldo relativo allo scudetto. Le parole del calciatore della Juventus su Sky Sport.

CAMPIONATO – La Juventus in questa settimana ha perso la semifinale di Coppa Italia sbagliando i rigori all’Allianz Stadium contro l’Empoli. Sui bianconeri è calato il gelo perché in poche settimane sono sfumati due obiettivi: il passaggio del turno in Champions League e quello nella coppa nazionale. Thiago Motta è stato contestato, i tifosi hanno espresso il loro dissenso nelle scorse ore fuori dal JHotel di Torino. Nonostante questo la Juventus ha risposto sul campo e vinto contro il Verona per 2-0, portando a quota cinque la striscia di successi consecutivi. Andrea Cambiaso, così come il suo allenatore nel post-partita di oggi, non si espone sulla lotta scudetto. L’Inter è a sei punti di distanza con 11 giornate alla fine della corsa, Cambiaso comunque non fa passi avanti e pensa solo al prossimo match in programma: «Lo scudetto dopo lo scontro diretto contro l’Atalanta? L’obiettivo è proprio prendere l’Atalanta nella prossima settimana. La partita di domenica sarà importantissima ed è bellissima da giocare perché l’Atalanta è una squadra che fa un calcio particolare. L’obiettivo sarà vincere e raggiungere l’Atalanta»