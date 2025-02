Cambiaso punta Juventus-Inter: recupero possibile. Il punto

Andrea Cambiaso aspira a tornare disponibile per Juventus-Inter, sfida in programma domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium alle ore 20:45.

LA SITUAZIONE – Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, sta recuperando dal problema alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. Il mese di gennaio è stato molto delicato, per il calciatore italiano, anche alla luce del forte interessamento del Manchester City nei suoi riguardi durante la finestra invernale di calciomercato. Il giocatore non è stato lontano dalla cessione, stante l’apertura della Juventus alla cessione in presenza di offerte ritenute adeguate al suo valore. Ciò non si è poi verificato, con il calciatore della Nazionale che potrebbe provare a rientrare in occasione del derby d’Italia contro l’Inter.

Cambiaso pronto per Juventus-Inter? Una strategia

IL PIANO – Lo staff tecnico della Juventus, in accordo con quello medico, ha predisposto un percorso per il miglior recupero di Cambiaso in vista dei prossimi impegni. Come riportato da TuttoSport, il classe 2000 ha già iniziato a lavorare in allenamento con l’auspicio di tornare tra i convocati nel match contro l’Inter. Anche se non al meglio, il calciatore italiano potrebbe essere presente in panchina con l’obiettivo di fare il suo ingresso nella seconda frazione di gioco. Offrendo così al tecnico Thiago Motta un’importante soluzione nel contesto di una sfida di spicco come quella contro i nerazzurri.