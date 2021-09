Camavinga si presenta e punta l’Inter: «Felice al Real Madrid! Già pronto per giocare»

Camavinga è il grande colpo di fine mercato del Real Madrid, che lo ha appena presentato ufficialmente. Il centrocampista francese, protagonista in conferenza stampa, dichiara di essere già pronto per debuttare in maglia bianca. Subito in campo contro l’Inter in Champions League?

COLPO DI MERCATO – Ha solo 18 anni (19 a novembre, ndr) ma Eduardo Camavinga non è di certo un calciatore qualsiasi. Il nuovo centrocampista del Real Madrid ha le idee chiarissime: «Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Voglio ringraziare il Presidente del Real Madrid (Florentino Perez, ndr) e la mia famiglia, perché mi hanno permesso di essere qui. Se qualche anno fa mi avessero detto che sarei stato qui… Forza Madrid! Penso ai problemi che ho avuto e oggi mi sento molto felice di essere qui, al Real Madrid. Mi piace giocare davanti alla difesa, ma posso adattarmi in molte posizioni. Sono già pronto per giocare!». Queste le parole di Camavinga, che è stato inserito da Carlo Ancelotti nella Lista UEFA. Giocherà contro l’Inter nel debutto stagionale in Champions League in programma mercoledì sera a San Siro?