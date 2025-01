Camarda ceduto prima dell’Inter? Il Milan vaglia un’ipotesi – Sky

Francesco Camarda potrebbe essere ceduto dal Milan, con la formula del prestito secco, nella finestra invernale di calciomercato. L’italiano salterebbe inevitabilmente il match contro l’Inter, previsto per domenica 2 febbraio.

IL PUNTO – Francesco Camarda non sta trovando abbastanza spazio nel Milan da quando Sergio Conceicao siede sulla panchina della squadra rossonera. Il calciatore italiano ha bisogno di giocare, stante l’importante potenziale che rischia di non sviluppare in assenza di un adeguato minutaggio. Per questo motivo, i rossoneri potrebbero prendere in considerazione di cederlo in prestito nella finestra invernale di calciomercato. Il Monza, come riferito da Sky Sport, sarebbe intenzionato ad accoglierlo in Brianza per i prossimi 6 mesi. Ora è attesa la decisione dei rossoneri, che in caso di cessione gli precluderebbero di disputare il derby contro l’Inter il 2 febbraio.

Camarda e quella ‘storia’ legata a un clamoroso tradimento al Milan

PASSATO RECENTE – Nello scorso anno si era parlato dell’ipotesi di un inaspettato smacco dell’Inter ai danni del Milan per Camarda. Quando il calciatore non aveva ancora firmato il suo primo contratto da professionista, infatti, i nerazzurri si erano avvicinati al suo profilo cercando di sondare la possibilità di un suo passaggio ai cugini. Ciò non si è poi verificato, con Camarda che ha scelto di proseguire la sua esperienza con la squadra nella quale è cresciuto sin da bambino, ossia il Milan.