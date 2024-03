Calzona: «Juan Jesus? Giustizia sportiva farà suo corso!».

Calzona, tecnico del Napoli, dal ritiro della Nazionale Slovacca di cui è anche CT ha parlato a SportMediaset della questione relativa a Juan Jesus ed Acerbi

GIUSTIZIA – Così Calzona: «Juan Jesus? Non l’ho sentito perché essendo in Slovacchia mi sono concentrato sulla Nazionale. A fine partita l’ho visto per circa 20-30 secondo e gli ho fatto i complimenti per la gara, poi avevo l’intervista e non ho più parlato con lui. C’è la giustizia sportiva che farà il suo corso, vedremo come andrà a finire».