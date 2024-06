Calzona: «L’1-1 con l’Inter fu sconcertante! Italia? Abbiamo qualità»

Calzona, oggi CT della Slovacchia e per quattro mesi allenatore del Napoli, ha parlato dell’Italia in vista della Spagna. Poi anche un ricordo sulla sua esperienza in Campania e qui cita l’1-1 con l’Inter a San Siro.

QUALITÀ – Il CT della Slovacchia Francesco Calzona non ha dubbi sulla Nazionale: «L’Italia è una squadra che non si deve distrarre, non può permettersi cali d’attenzione. Si parla tanto del palleggio degli spagnoli, il palleggio è nella loro cultura, ma non è che a noi la palla scotti. Barella sa giocarla, Jorginho, Cristante e Pellegrini anche. Gli esterni pure e i due centrali Bastoni e Calafiori non hanno paura di trattarla. Per non parlare di Di Lorenzo e Dimarco. Chi può garantire che, se abbiamo la palla noi, ce la portino via? Abbiamo qualità, l’uno contro uno, sappiamo giocare nello stretto».

Calzona ricorda il pareggio del Napoli sul campo dell’Inter

OSSESSIONE – Poi Calzona ricorda anche uno dei problemi che c’erano a Napoli: «L’obbligo di dover inseguire costantemente la vittoria, per via della classifica in gran parte compromessa, ha messo in crisi il gruppo. Ti porto l’esempio dell’1-1 di San Siro con l’Inter. Loro venivano da quindici successi di fila, giocammo una partita molto più che decorosa eppure quel pari fu vissuto dall’ambiente con una delusione sconcertante. Eravamo costretti a vincere e non avevamo una condizione mentale all’altezza del compito. In alcune occasioni abbiamo anche giocato un buon calcio, ma il buon calcio non bastava, servivano i tre punti. Non si dava più valore a nulla. E non è tutto . Il 95% delle cose che venivano scritte o raccontate in tv da giornalisti perbene e ben vestiti…».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni