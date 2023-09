Calzona (Ct Slovacchia): «Skriniar, non giudico cessione Inter»

Quest’estate è andato via uno dei cardini della difesa degli ultimi anni dell’Inter, Milan Skriniar. Il Commissario Tecnico della Slovacchia Francesco Calzona ne ha parlato su Radio Sportiva.

CONCLUSIONE NON FELICE – Calzona non si avventura in vie che non conosce: «La storia di Skriniar l’ho letta sui giornali. Era stato messo sul mercato, non so perché non è stato ceduto. Alla fine è andato a scadenza, ha scelto un’altra opzione. Siamo alle solite cose, bisogna conoscere le dinamiche societarie perciò non voglio giudicare la sua cessione. Ora è in una squadra di primissimo livello, lui è molto contento e ne ho parlato con il giocatore. Skriniar è contento del gioco del PSG, di Luis Enrique. Non conosco le dinamiche della conclusione della vicenda con l’Inter»