Calvo: «Valutiamo ricorso per la squalifica alla curva, Cuadrado…»

Francesco Calvo ha commentato su Dazn le decisioni del Giudice Sportivo dopo la squalifica alla Curva Sud deliberata a causa dei cori razzisti contro Romelu Lukaku.

COMMENTO – Il responsabile dell’area sportiva della Juventus Francesco Calvo ha commentato gli episodi di Juventus-Inter in questo modo: «Ciò che è sicuro è che venderemo cara la pelle. Abbiamo convinzione di aver operato nella maniera corretta, il 19 aprile sapremo come proseguirà la stagione. Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della Curva Sud, mentre non lo faremo per la squalifica di Cuadrado. Io vorrei ribadire che la Juventus è stata sempre attiva nella lotta contro il razzismo, questo è importante. Siamo stati sorpresi della squalifica della curva, dagli atti della Procura Federale i cori si sarebbero sentiti dal minuto 45 del secondo tempo. Nessuno però ci ha chiesto di attivare il codice anti-razzismo, avremmo dovuto sospendere la partita nel caso fossimo stati avvisati. Non è stato poi preso in considerazione l’impegno della Juventus nel trovare i responsabili dei video virali, individuati, identificati e sospesi per 10 anni per uno e a vita per un altro in ventiquattro ore. La partita Juventus-Inter era di Coppa Italia quindi fuori abbonamento, dei 5400 presenti in quel settore solo 1028 erano abbonati. In Juventus-Napoli molti potevano pagare e entrare per vedere la partita, ma non potranno per il comportamento vergognoso di alcuni tifosi».