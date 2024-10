Calvo smentisce: «Io all’Inter? Nulla di vero! Parlato con Marotta»

Questa mattina la notizia del possibile approdo all’Inter del dirigente della Juventus Francesco Calvo. È lui stesso, pochi minuti fa, a illustrare la situazione, con una precisazione sul presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.

LA BOMBA DELLA GIORNATA – L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha lanciato la ‘bomba’ che mette carne sul fuoco prima dello scontro in campo fra Inter e Juventus di domenica sera. Come illustrato nella nostra rassegna stampa mattutina, infatti, il quotidiano sportivo ha reso nota l’intenzione del Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta di portare nel proprio club la vecchia conoscenza Francesco Calvo. Quest’ultimo, infatti, svolge il ruolo di Managing Director Revenue & Institutional Relations alla Juventus, dove ha lavorato per lunghi anni proprio insieme a Marotta. Sui rumors legati al ‘calciomercato’ dirigenziale si è pronunciato Calvo in persona, pizzicato da Calciomercato.it all’uscita dall’Assemblea di Lega.

Le dichiarazioni di Calvo sul presunto passaggio all’Inter

SMENTITA – Francesco Calvo si è mostrato sorridente e tranquillo davanti ai giornalisti, che non hanno potuto fare a meno di domandare proprio di una sua eventuale vicinanza all’Inter. A due giorni dallo scontro diretto di San Siro, il dirigente della Juventus ha dichiarato in merito: «Le voci che mi danno all’Inter? Non vale la pena commentare, non c’è nulla di vero. Se ho parlato con Giuseppe Marotta di Inter-Juventus di domenica? L’ho visto per le tematiche d’assemblea di Lega, solo per quello». Da parte di Calvo, dunque, è arrivata una smentita secca. Resta da capire se le dichiarazioni dello juventino abbiano un fondo di verità o servano solo a calmare le acque.