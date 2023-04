Calvo: «Restituzione punti? Juventus ha operato nel giusto!»

Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, prima della sfida contro lo Sporting Lisbona in Europa League, su Sky Sport ha parlato della sospensiva ottenuta sui 15 punti di penalizzazione.

RESTITUZIONE PUNTI – Calvo parla della restituzione dei quindici punti in classifica alla Juventus ed è sicuro riguardo il futuro: «Sono state due giornate molto intense, ma ci siamo concentrati sulla partita che è la cosa più importante. Abbiamo vissuto l’arrivo della sentenza in questi mesi con la massima serenità. C’è rammarico perché alcune persone non hanno visto accolto il loro ricorso, quindi c’è rammarico. Per noi i punti sono sempre stati 59 e spero restino per sempre. Oggi è molto prematuro parlare sulla decisione della sospensiva, senza sapere le motivazioni del Collegio Di Garanzia. Quando arriveranno vedremo. Noi siamo convinti di aver sempre operato nel giusto. Da quando abbiamo avuto la sentenza a gennaio abbiamo sempre operato nel massimo rispetto delle istituzioni e non cambieremo il nostro approccio».