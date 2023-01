Calvarese su Monza-Inter: «Sacchi ha commesso un grave errore»

Gianpaolo Calvarese ha commentato quanto capitato all’arbitro Sacchi ieri durante Monza-Inter. Un errore grave che ha pregiudicato la partita, ma che come ammesso dall’ex arbitro, è successo a tutti

ERRORE GRAVE – Ecco il contributo di Gianpaolo Calvarese, rilasciato a Calcio&Finanza, riguardo alla performance di Juan Luca Sacchi ieri in Monza-Inter: «È successo a tutti gli arbitri di fischiare, sbagliando, prima che il pallone entrasse in rete. È accaduto al designatore Gianluca Rocchi, a Daniele Orsato in uno Juventus-Roma, ed è successo a me. Resta però un errore grave da parte di Juan Luca Sacchi, sezione di Macerata: con l’introduzione del VAR, una delle principali raccomandazioni in sede di formazione per un arbitro è proprio quella di «ritardare il fischio». Perché appunto fischiare subito mette fuori causa la tecnologia, che a quel punto non può più intervenire. Sacchi avrebbe dovuto semplicemente far finire l’azione, vedere il gol dell’Inter, fischiare l’intervento di Gagliardini – per lui falloso – per poi essere richiamato dal Var per rivedere la sua decisione. Ieri sera il check è stato brevissimo. La prima domanda che Mazzoleni, arbitro espertissimo, ha rivolto dal Var a Sacchi è stata: «Hai fischiato prima che la palla entrasse in rete?». E alla sua risposta affermativa, purtroppo il gioco è ripreso».

Fonte: Calcio&Finanza