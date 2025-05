Calvarese: «Rigore Inter-Verona, Manganiello non lo vede: VAR sì»

Calvarese il giorno dopo Inter-Verona, esprime la sua opinione riguardo la direzione di gara dell’arbitro Manganiello, protagonista in negativo di una direzione di gara discutibile a San Siro. L’ex collega ne ha parlato tra le pagine di Tuttosport.

UN ERRORE GRAVE – Questa l’analisi riguardo la prestazione di Manganiello, secondo Gianpaolo Calvarese: «Gianluca Manganiello tornava ad arbitrare una partita dell’Inter più di due anni dopo l’ultima volta. Larbitro di Pinerolo, alla 17ª presenza stagionale in Serie A, esce nel complesso bene da San Siro a seguito di una gara senza troppi grattacapi, anche se deve fare i conti con qualche disattenzione. Tecnicamente mantiene un’alta soglia del fallo, e infatti conclude la gara con 17 interventi sanzionati. Tra il primo e il secondo tempo c’è un solo episodio particolare nelle due aree: il calcio di rigore concesso ai nerazzurri. Dopo pochissimi minuti il direttore di gara non si accorge di un fallo di mano in area di rigore di Valentini e viene mandato all’Ofr dal Var Paterna: giusto concedere il penalty, perché il difensore argentino si oppone a un passaggio con l’arto destro, che va verso pallone impedendo che il passaggio si completi».

Secondo errore riguarda la mancata espulsione

MANCA UN ROSSO – Manca il secondo giallo a Duda, prosegue Calvarese: «Dal punto di vista disciplinare sono quattro i gialli estratti dal fischietto 43enne, due per tempo: prima ammonisce Darmian e Valentini, poi Kastanos e Duda, il quale dopo rischia grosso; lo slovacco commette infatti un fallo su Frattesi in mezzo al campo, Manganiello fa proseguire concedendo il vantaggio ma poi sbaglia a non ammonirlo. A inizio ripresa, il “blocco” di Carlos Augusto ai danni di Niasse è al limite, ma sostenibile il mancato giallo».