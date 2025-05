Calvarese suggerisce: «Contatto Ndicka-Bisseck? Rendano pubblici gli audio»

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese si è pronunciato sui casi arbitrali che hanno visto l’Inter come vittima di decisioni molto controverse, soprattutto quella del contatto tra Ndicka e Bisseck. Da lui una proposta per provare a placare le polemiche.

LA SITUAZIONE – Gianpaolo Calvarese si è riferito agli ultimi episodi arbitrali (su tutti quello relativo a Evan Ndicka e Yann Bisseck) che hanno avuto un ruolo determinante nella mancata conquista dello scudetto da parte dell’Inter. L’ex arbitro ha presentato così il suo pensiero in merito: «La lotta scudetto si è conclusa ma non finiscono le polemiche arbitrali. Da questo punto di vista credo che, oltre che dal punto di vista tecnico, gli arbitri possano ancora crescere molto sotto l’aspetto della comunicazione».

Calvarese e il suggerimento per superare l’impasse in merito al caso Ndicka-Bisseck

L’IDEA – Calvarese ha poi proseguito indicando il modo in cui, dal suo punto di vista, si dovrebbe procedere per evitare di alimentare ulteriori polemiche: «Se fossi nell’AIA, renderei pubblici gli audio relativi al contatto Ndicka-Bisseck in Inter-Roma anche per scacciare retropensieri e illazioni».