Calvarese: «Massa non ha visto il gesto di Lukaku! Avrebbe dovuto…»

Calvarese dice la sua sulla scelta di Massa di ammonire Lukaku dopo l’esultanza nel finale di Juventus-Inter (vedi moviola). Ecco il pensiero dell’ex arbitro, intervenuto nella trasmissione “Il processo di Sportiva”, su Radio Sportiva.

IMPOSSIBILE VEDERE – Gianpaolo Calvarese parla di Juventus-Inter e della decisione arbitrale sull’esultanza di Romelu Lukaku dopo il rigore. Di seguito il pensiero espresso dall’ex arbitro nei riguardi di Davide Massa: «Un gesto d’esultanza può essere e dev’essere sanzionato se scorretto però io mi soffermerei su altro. La mia domanda è: Lukaku è stato ammonito per l’esultanza o nel mass confrontation verificatasi dopo? Dall’esultanza al secondo cartellino giallo è passato un po’ di tempo! Massa non lo ammonisce sul dischetto, dopo che ha segnato dagli undici metri. Il “muto” di Lukaku come ha fatto a sentirlo l’arbitro? Non era lì vicino. Allo stadio, in mezzo al frastuono, almeno a 10-15 metri da lui non si può sentire. Io sono convinto che quel “muto” non l’abbia sentito, ci metto la mano sul fuoco. Lukaku è sommerso dai suoi calciatori e non è neanche verso l’arbitro. Se avesse visto il gesto o sentito la parola, Massa avrebbe dovuto ammonirlo subito dopo il rigore. Io quell’episodio l’ho rivisto dieci volte. Forse ha chiesto cosa succede e qualcuno della squadra gli ha parlato dell’esultanza. Son convinto che centri la rissa più che l’esultanza in sé. Come sono anche convinto che Massa, Costanzo, e Guida non abbiano sentito gli insulti razzisti altrimenti avrebbero attivato la procedura per far smettere. Gli arbitri sono obbligati ad applicare una procedura. Per Massa quella di Lukaku non è stata una reazione agli insulti razzisti».