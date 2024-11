Calvarese su Inter-Venezia: «Dumfries spinge Haps, no rigore!»

L’Inter ha battuto il Venezia per 1-0 in una partita in cui gli episodi dubbi sono stati innumerevoli. Giampaolo Calvarese analizza l’operato dell’arbitro su Tuttosport.

PRIMO TEMPO – Inter-Venezia finisce 1-0, tanti gli episodi arbitrali presi in discussione. Calvarese parla prima del rigore non dato ai nerazzurri: «Maria Sole Ferrieri Caputi torna ad arbitrare in Serie A dopo dieci giornate di interruzione dovute alla Fifa Women World Cup Under-20. La sua ultima direzione era stata ad agosto: Bologna-Udinese al Dall’Ara. Diversi gli episodi degni di rilievo nel match di San Siro. Prima di tutto, il rigore chiesto dall’Inter per mani di Haps. L’arbitra sanziona una spinta di Dumfries che sbilancia l’esterno, provocando il gesto scomposto e il conseguente tocco di braccio. Una decisione da campo condivisibile, per quanto la spinta sia davvero lieve».

Inter-Venezia, l’analisi di Calvarese!

SECONDO TEMPO – Gli ultimi attimi di Inter-Venezia sono stati un thriller degno dei migliori film della storia del cinema. Dagli errori degli attaccanti nerazzurri fino alla rete annullata al 97′ per tocco di braccio dell’attaccante del Venezia. Calvarese va sull’accaduto dei 45 minuti finali e analizza le situazioni più importanti del match: «Nel secondo tempo viene revocato con overrule il gol di Mkhitaryan: posizione di fuorigioco di Dimarco, autore del cross. Dunque il mani di Sverko che para un tiro di Taremi a portiere battuto. Sarebbe stato calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore, ma un fuorigioco di Thuram nell’azione annulla tutto. Infine il gol revocato agli ospiti con overrule a tempo praticamente scaduto. Sul cross, Sverko salta più in alto, ma impatta il pallone col pugno sinistro. Nonostante il tocco sia del tutto involontario, il gol arriva direttamente con quella parte del corpo: giusto annullare. Forse è esagerato il giallo a Benjamin Pavard, ma ne manca uno al centrocampista Piotr Zielinski. Corretti tutti gli altri provvedimenti».

fonte: Tuttosport