Lo sputo di Inigo Martinez ad Acerbi. Calvarese dice le cose come stanno: «Era da rosso!»

Lo sputo di Inigo Martinez ad Acerbi? C’è stato per stessa ammissione del difensore del Barcellona, che però dice di non aver sputato a un metro di distanza da Acerbi. Calvarese su Prime Video è tornato a commentare le immagini che lui definisce poco chiare.

SPUTO NON VISTO – Mentre a Barcellona si levano proteste e recriminazioni per l’arbitraggio di Marciniak nella semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter, in Italia l’attenzione si concentra su un episodio che ha lasciato più di un’ombra: lo sputo di Inigo Martinez a Francesco Acerbi, subito dopo il gol del momentaneo 2-0 firmato da Calhanoglu. A gettare luce sull’accaduto è stato l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese: «Il VAR probabilmente non aveva le immagini chiare sullo sputo, altrimenti sarebbe stato espulso. La sua ammissione fa sì che di certo sia da rosso tutta la vita! Quindi andava espulso». Martinez, dal canto suo, ha ammesso di aver sputato, ma ha provato a giustificarsi spiegando che non si trovava a distanza ravvicinata da Acerbi e che non era sua intenzione colpire l’avversario. Una linea difensiva che però, agli occhi di molti, non regge. Lo sputo, indipendentemente dalla distanza, resta un gesto inqualificabile in un contesto sportivo, tanto più in una semifinale di Champions League.

Inigo Martinez sarà punito dall’UEFA?

GIUSTIFICAZIONI INUTILI – L’episodio ha destato scalpore, anche alla luce del fatto che il Barcellona, pur non essendo stato penalizzato in modo evidente da Marciniak, ha focalizzato l’attenzione sull’arbitraggio per giustificare una sconfitta maturata sul campo, con sette gol subiti tra andata e ritorno. Intanto, i tifosi nerazzurri chiedono maggiore attenzione e rigore su simili comportamenti, che rischiano di macchiare serate altrimenti indimenticabili. Un episodio che, se confermato nella sua gravità, dovrebbe portare a una squalifica postuma da parte della UEFA.