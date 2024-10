Calvarese: «Guida senza sbavature in Inter-Juventus. OK i rigori»

Calvarese il giorno dopo Inter-Juventus, commenta la prestazione dell’arbitro Marco Guida durante il Derby d’Italia. Il suo commento sulle pagine di Tuttosport questa mattina in edicola.

SENZA SBAVATURE – La moviola di Paolo Calvarese riguardo Inter-Juventus e la direzione di gara dell’ex collega: «Dopo molte polemiche strumentali dovute al rigore in Atletico Madrid-Lille, Marco Guida risponde con una buona prestazione in una gara difficile. Infatti la sua direzione del derby d’Italia è senza sbavature dal punto di vista tecnico. Partiamo dal primo rigore: Thuram è più rapido e prende il pallone anticipando Danilo, che invece gli colpisce la gamba, penalty netto. Così come è incontestabile anche il secondo rigore: Dumfries si trova davanti (e parte in posizione regolare), sta per impossessarsi del pallone, Kalulu gli dà un calcione all’altezza della coscia. C’è poi un tocco di braccio evidente dello stesso Dumfries, ma è successivo al fallo e quindi non influisce (il gioco è fermo). Poco prima c’era stato il vantaggio della Juventus con Weah, al termine di un’azione segnata dal presunto fallo di Danilo su Lautaro Martinez. Corretta anche la gestione disciplinare: Guida parte con una soglia alta, tutti i provvedimenti assegnati in seguito sono giusti».