Calvarese elogia addirittura Doveri: «Parma-Inter, episodi dubbi gestiti bene»

Come di consueto, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese chiamato ad analizzare la moviola di Parma-Inter 2-2, ha addirittura elogiato la direzione di gara dell’arbitro Doveri nonostante gli errori commessi secondo la nostra moviola.

LA MOVIOLA – Doveri si perde qualche giallo di troppo in Parma-Inter, ma secondo l’ex collega Gianpaolo Calvarese la prestazione resta comunque positiva: «Partita piena di episodi per Doveri, che comunque se la cava bene mettendo a frutto tutta la sua esperienza. Dubbi iniziali sul gol dello 0-2 di Thuram: il francese cicca il pallone che si alza, poi sembra toccarlo col braccio prima che finisca in rete. Se così fosse stato, la rete sarebbe stata da annullare. Il Parma poi chiede due rigori: forse Mkhitaryan colpisce una parte dello scarpino di Ondreijka, ma a mio giudizio non in maniera fallosa. Il secondo si tratta di un lieve appoggio di Carlos Augusto sulla schiena di Camara, ma non fallosa. Voto 6 per lui».

Zalewski rischia su Pellegrino: anche qui ammonizione giusta

RISCHIO – Calvarese poi conclude sottolineando il fallo del calciatore dell’Inter: «Nel finale, Zalewski entra in maniera scomposta e pericolosa su Pellegrino, fortunatamente si rende conto che non ci arriva e leva lo scarpino, colpendo però l’avversario: giusto il giallo, l’espulsione sarebbe stata troppo».