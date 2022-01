Calvarese dopo Juventus-Inter va… alla Roma Diventa consulente arbitrale

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è diventato consulente della Roma: la sua ultima partita arbitrata fu Juventus-Inter 3-2 nel 2021.

CONSULENTE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Gianpaolo Calvarese è diventato consulente della Roma. L’ex arbitro aiuterà giocatori e staff tecnico a comprendere meglio gli episodi di gara, il protocollo VAR ed il regolamento. Da alcuni giorni ha cominciato a confrontarsi a Trigoria con la Prima Squadra, la Primavera ed anche la formazione femminile dei giallorossi.

“LEZIONI” – Le “lezioni” dell’ex fischietto riguardano l’analisi degli episodi avvenuti nei match giocato vertendo anche su un approccio maggiormente teorico su regolamenti e squadre arbitrali con le quali i giallorossi si confronteranno sino a fine stagione.

ARGOMENTI ARBITRALI – In questo modo la squadra e lo staff tecnico dei giallorossi si prepareranno meglio sia all’approccio delle gare che al confronto a fine partite su argomenti arbitrali scottanti, date le molte polemiche in questa stagione, come la contestata rete annullata ad Abraham contro la Juventus.

POLEMICHE – È stata proprio una partita giocata dalla Juventus, contro l’Inter, l’ultima partita di Serie A arbitrata da Calvarese nel 2021, una gara vinta dai bianconeri per 3-2 che finì al centro di numerose polemiche. L’ex arbitro non avrà un ufficio a Trigoria, ma sarà un consulente esterno.

Fonte: SportMediaset.it