Calvarese: «Darmian, rigore ineccepibile! Proteste Inter sul gol»

Calvarese, da ex arbitro, valuta i principali episodi da moviola di Atalanta-Inter di ieri. La sua analisi su Tuttosport si sofferma in particolare sul rigore dato per il fallo di Musso su Darmian e sul contatto fra Lookman e Dimarco in occasione dell’1-2.

LA VALUTAZIONE – Gianpaolo Calvarese, nella sua moviola di Atalanta-Inter, non ritiene ci sia nulla sul contatto a metà primo tempo fra Sead Kolasinac e Federico Dimarco. Nella circostanza, quest’ultimo chiedeva fallo con chiara occasione da gol. Il giudizio sull’episodio che ha sbloccato il match: «Ineccepibile il rigore per l’Inter. Conta chi arrivi prima sul pallone, e in questo caso è Matteo Darmian, che viene poi travolto da Juan Musso. L’interista è più scaltro del portiere avversario, sposta il pallone e viene colpito».

IL GOL – Calvarese sull’episodio dell’1-2 promuove Simone Sozza. L’analisi: «Proteste Inter sul gol di Gianluca Scamacca, ma il contatto Lookman-Dimarco sembra troppo lieve per fischiare fallo in attacco. Soprattutto per la soglia (alta) adottata in tutto il match».

Fonte: Tuttosport – Gianpaolo Calvarese