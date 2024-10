Calvarese: «Cristante in Roma-Inter come Romagnoli! Manca uniformità»

Roma-Inter farà discutere ancora per un po’, soprattutto per la mancanza di uniformità con i casi di Juventus-Lazio e Milan-Udinese. Di questo ne ha parlato l’ex arbitro, Calvarese nel classico appuntamento con la “moviola” di Tuttosport.

DA ROSSO – Gianpaolo Calvarese non ha dubbi riguardo la mancata espulsione di Roma-Inter: «Davide Massa all’Olimpico dirigeva la gara numero duecentonove in carriera in Serie A, ed era al secondo big match stagionale dopo Lazio-Milan. Al trentesimo del primo tempo, l’episodio che fa più discutere: Marcus Thuram e Bryan Cristante si involano verso l’area di rigore. Il romanista rcolpisce col piede l’interista, mentre il pallone viaggia rasoterra. Massa non fischia nulla, nonostante Thuram prenda il pallone mentre Cristante il piede dell’avversario. Sarebbe stato un DOGSO (negazione di una chiara occasione da gol), con conseguente espulsione diretta. Come accaduto a Romagnoli in Juventus-Lazio.

Roma-Inter diversa da Juventus-Lazio?

MANCA UNIFORMITÀ – Calvarese fa un paragone con gli altri casi dubbi dell’ottava giornata di Serie A: «A colpire è la mancanza di uniformità con l’episodio di San Siro in Milan-Udinese. Lì Reijnders era stato espulso per un tocco lieve su Lovric. Massa fischierà venticinque falli in Roma-Inter, 12 contro la Roma e 13 contro l’Inter. Giusti i tre gialli a Barella, Darmian e Correa. Anche i due a Cristante e Pisilli. Ammonito anche Inzaghi in panchina».

Fonte: Tuttosport