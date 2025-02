Calvarese: «Bravo Doveri! Si candida alla direzione di Napoli-Inter»

Gianpaolo Calvarese promuove la direzione di Daniele Doveri, l’arbitro della partita del Franchi tra Fiorentina e Inter. La moviola su Tuttosport.

MOVIOLA – Fiorentina-Inter, nonostante l’importanza della gara, è stata piuttosto semplice da dirigere. Zero episodi dubbi e controversi, rispetto tra le due squadre e pochi falli da una parte e dall’altra. L’arbitro ha dovuto solamente gestire i ritmi della gara. Gianpaolo Calvarese promuove infatti la direzione: «Daniele Doveri porta a casa senza problemi Fiorentina-Inter e rafforza la propria candidatura alla direzione di Napoli-Inter, un match che potrebbe valere una fetta di scudetto. Al Franchi si riparte da rimessa laterale in favore dell’Inter. Nessun controllo VAR per il gol annullato a Lautaro Martinez qualche secondo prima dell’interruzione dovuta al malore di Bove. Nel primo tempo, annullato un altro gol all’Inter, questa volta a Carlos Augusto per posizione di fuorigioco. Necessaria l’overrule del VAR, con Palladino che protesta per il fuorigioco non colto direttamente in campo. Doveri fischia poco e ammonisce ancora meno. Nessun episodio degno di nota nella seconda frazione, al netto dell’unico giallo della gara per Moise Kean. Doveri gestisce la partita tra Fiorentina e Inter con la solita personalità, dialogando coi calciatori anche quando adotta la linea dura. Non fatica a farsi accettare dai giocatori»