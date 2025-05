Calvarese sicuro: «Azzardata scelta di Guida per Inter-Lazio»

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese si è espresso sull’opportunità della scelta di Marco Guida per il ruolo di AVAR di Inter-Lazio. Una visione, la sua, condivisa da tanti addetti ai lavori e osservatori esterni.

LA SITUAZIONE – L’ex fischietto italiano Gianpaolo Calvarese ha commentato la decisione del designatore arbitrale di assegnare a Marco Guida il ruolo di AVAR di Inter-Lazio. La storia relativa all’arbitro napoletano è di quelle non banali, come si evince dalle sue parole di qualche mese fa. Guida, a proposito dell’opportunità di arbitrare le sfide del Napoli, aveva infatti chiesto a Gianluca Rocchi di non assegnargli alcuna gara del Napoli. A pesare, in questo caso, il “timore di ritorsioni” da parte dei suoi concittadini. Tale scelta è stata effettivamente rispettata, ma quella di assegnargli Inter-Lazio non può che suscitare molte perplessità.

Calvarese sulla scelta di Guida per il ruolo di AVAR di Inter-Lazio

IL RAGIONAMENTO – In merito all’opportunità di tale designazione, l’ex arbitro Calvarese si è così pronunciato sul suo account X: «Ho trovato azzardata la scelta di Guida come AVAR per Inter-Lazio. Soprattutto dopo le sue parole sul rifiuto di arbitrare il Napoli per tutelare la sua incolumità. L’AIA avrebbe potuto individuare al suo posto tanti altri per ragioni di opportunità. Qualsiasi episodio sarebbe stato strumentalizzato».