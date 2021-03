Calori: Â«Inter, questa Ã¨ la strada giusta! Conte ha lavorato su tuttiÂ»

Calori: «Inter, questa è la strada giusta! Conte ha lavorato su tutti»

Inter-Lazio, esultanza (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

L’Inter ha tutto per vincere, queste le parole di Alessandro Calori, allenatore ed ex giocatore dell’Udinese, intervistato da “TuttoMercatoWeb”.

COME CONTE – L’Inter ha le caratteristiche del suo allenatore, ne è sicuro Alessandro Calori: «L’Inter ha intrapreso la strada giusta. Ha le caratteristiche del proprio allenatore. Christian Eriksen inserito nei nuovi meccanismi? Conte ci ha lavorato. Così come è migliorato tanto Hakimi e Barella è diventato un top. E poi Lautaro e Lukaku rappresentano la coppia migliore in Italia. Ed è importante anche Sanchez. C’è tutto affinché l’Inter vinca».

Fonte: TuttoMercatoWeb