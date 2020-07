Callegari: “Tonali ideale per il tipo di filosofia dell’Inter di Conte. Messi…”

Callegari promuove Tonali per l’Inter di Conte della stagione 2020-2021. Il giornalista, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, ha spiegato perché il centrocampista del Brescia sarebbe ideale per i nerazzurri, mentre su Messi fa notare come il Barcellona difficilmente potrà privarsene.

SCENARI DI MERCATO – Massimo Callegari inizia la sua analisi escludendo ribaltoni sul fronte Lionel Messi: «L’elezione presidenziale a Barcellona ci sarà nell’estate 2021. Bisognerebbe trovare un candidato, votato dalla maggior parte dei soci, che si prenda la responsabilità di dire che Messi non è più un giocatore del Barcellona. Sandro Tonali all’Inter per trentatré milioni di euro (vedi articolo)? Buon prezzo. Ragazzo eccezionale, grande professionista con grandi ambizioni e anche grande duttilità. Secondo me è il giocatore ideale per il tipo di filosofia che vuole Antonio Conte».