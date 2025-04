Callegari su Milan-Inter: «Calhanoglu trascinatore! Uno malissimo»

Massimo Callegari, intervenuto in diretta a Sport Mediaset, ha analizzato il derby di ieri sera, terminato con il risultato di 1-1 tra Milan e Inter.

IL COMMENTO – Massimo Callegari, presente negli studi Mediaset, ha analizzato il derby di Coppa Italia andato in scena ieri sera a San Siro. Il giornalista individua i migliori e i peggiori in campo di Milan e Inter: «Promosso Abraham, ieri ha fatto il difensore, salvando su De Vrij e uno splendido gol da attaccante vero, per controllo esecuzione e rapidità. Il peggiore del Milan per me è stato Theo Hernandez. Aveva l’opportunità di affrontare l’Inter senza Dumfries e non è riuscito a incidere. Il giallo rimediato per fermare Bisseck ha condizionato la sua partita, e lo pone in diffida. Nell’Inter ovviamente Calhanoglu, che sente molto la partita ma come i grandissimi riesce con la sua personalità a indirizzare al meglio questa tensione. Ha fatto un gran gol, ha impegnato Maignan su punizione e in generale è stato un grande protagonista. Il peggiore per l’Inter è stato, purtroppo per lui, Davide Frattesi. Da tempo convive con un problemino fisico e forse potrà risolverlo solo a fine stagione, ma se Inzaghi è disposto a spostare Barella per metterlo nelle condizioni di rendere al meglio e la risposta non arriva, è evidente un grande limite nella crescita di questo ragazzo».

Callegari poi si espone sull’eventuale favorita: il Bologna aspetta una tra Inter o Milan

AGGRESSIVITÀ- Callegari prova a ipotizzare chi possa avere la meglio nella gara di ritorno e approdare in finale tra Inter e Milan: «Favorita? La storia dei derby stagionali ci dice che chi attacca di più e chi è più aggressivo alla fine ha la meglio. Prendiamo l’Inter del secondo tempo, come in campionato quando prese tre pali, i nerazzurri hanno preso per mano la partita e hanno dominato in gran parte. Chi vincerà nel ritorno si troverà di fronte al 99% un grande Bologna. Non sarà in ogni caso una finale scontata: sono squadra che ha intensità, velocità, 1 contro 1 e un enorme entusiasmo. Inoltre ci sarà l’intera città di Bologna che la vivrà con trepidazione una finale così attesa».