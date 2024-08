Callegari: «Lautaro Martinez da Pallone d’Oro? No, per due pesi»

Callegari non è d’accordo con chi pensa che Lautaro Martinez possa vincere il Pallone d’Oro, dopo quanto fatto con l’Inter nel corso dell’ultimo anno. In un video andato in onda durante Sport Mediaset XXL, il giornalista spiega perché.

IL RESOCONTO – Vittoria della Serie A 2023-2024, dell’ultima Copa América, della Supercoppa Italiana a gennaio. Poi titolo di capocannoniere sia nello scorso campionato sia in Copa América e MVP sempre della passata Serie A. Sono i numeri di Lautaro Martinez, strepitoso protagonista con l’Inter e l’Argentina. Prestazioni che hanno portato in tanti a consigliare il suo nome per il Pallone d’Oro, la cui cerimonia sarà il 28 ottobre ma con le votazioni che chiuderanno prima. Fra due settimane, mercoledì 4 settembre, saranno svelati i candidati e Lautaro Martinez è scontato che ci sia. Ma per Massimo Callegari non è da primo posto.

Callegari dice no al Pallone d’Oro per Lautaro Martinez: ecco perché

ALTRA PREFERENZA – Il giudizio di Callegari non è tanto “contro” Lautaro Martinez, quanto legato ai criteri con cui si vota per il Pallone d’Oro. Queste le motivazioni date dal giornalista: «Può vincere il premio? No, perché i trofei vinti tra club e nazionali da Vinicius Junior e Rodri pesano un po’ di più di Copa América e scudetto vinti da Lautaro Martinez. E pesa il rigore sbagliato contro l’Atlético Madrid. Qual è la griglia di partenza della Serie A iniziata ieri? A oggi, col mercato in alto mare, quarto Milan, terza Juventus, secondo Napoli e prima Inter. Oggi, metà agosto».