Callegari: «Inter, ritorno Lukaku un capolavoro. Lui parli poco e dimostri!»

L’Inter ha realizzato una delle operazioni più importanti della sua storia, riportando Lukaku in prestito dal Chelsea. Sta al belga ora far parlare i fatti. Perentorio il giornalista Mediaset, Callegari, sulla sua pagina Facebook

L’ANALISI DI UN CAPOLAVORO − Massimo Callegari ha ragionato sull’arrivo di Lukaku. Servono i fatti: «Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è un capolavoro economico-finanziario della dirigenza e ha tutto per esserlo dal punto di vista tecnico. Simone Inzaghi ritrova la grande coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Ha un cambio a partita in corso con un’altra prima punta, Edin Dzeko. Cosa che è mancata moltissimo la scorsa stagione nonché la doppia torre molto utile contro squadre chiuse. Lukaku deve parlare poco, ha dimostrato di non essere forte comunicativamente, dedicarsi al campo, migliorare nello stretto, portare insomma un grande contributo in Serie A alla squadra e soprattutto in Champions League. Competizione in cui gli è mancato ancora di fare il salto di qualità».