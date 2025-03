Callegari dà i numeri: «Inter e Bayern Monaco? Queste percentuali!»

Massimo Callegari, è intervenuto come ospite nell’edizione odierna di Sport Mediaset. Callegari, approfondisce il momento della stagione dell’Inter, focalizzandosi sull’avversario che affronteranno i nerazzurri nei quarti di Champions League: il Bayern Monaco.

IL COMMENTO – Massimo Callegari, in diretta dagli studi di Sport Mediaset, ha commentato quanto successo nella settimana di Champions League. Callegari si è poi concentrato sul avversario che affronterà l’Inter nei quarti di finale della coppa europea più prestigiosa, il Bayern Monaco: «L’andata dei quarti di finale sarà a Monaco, martedì 8 aprile. Il ritorno a San Siro la settimana successiva: mercoledì 16 Aprile. Andata si giocherà tra le gare contro Parma e Cagliari, il ritorno post Cagliari e prima della trasferta di Bologna. Bayern rievoca il Triplete ma anche la clamorosa eliminazione a fine anni 80′ in coppa Uefa con Trapattoni. L’Inter trova un Bayern Monaco in grande ascesa, ha grande talento, tante alternative davanti: tra Gnabry, Coman, Olise e Sanè ha l’imbarazzo della scelta. Si ritroverà davanti il miglior centravanti in Europa, Harry Kane».

POSSIBILITÀ – Massimo Callegari è convinto quasi alla pari con i tedeschi: «Ci sono delle considerazioni molto positive sul valore della squadra, sulla crescita di Marcus Thuram e di Hakan Calhanoglu. Arrivano a questa fase cruciale della stagione certamente meglio rispetto l’ultimo periodo. Una squadra che ha una solidità difensiva in Champions incredibile. Sensazioni positive che riequilibrano il doppio confronto: per me possibilità Inter 45%, Bayern 55% ma è tutto da giocare».