Caliendo: “Maicon quasi del Real Madrid nel 2010! Inter, Branca scorretto”

Maicon doveva andare al Real Madrid nell’estate 2010, seguendo Mourinho dopo aver vinto tutto con l’Inter. Lo svela al sito “CalcioNews24” Antonio Caliendo, procuratore del terzino brasiliano in quegli anni, che coglie anche l’occasione per lanciare una frecciata all’ex responsabile dell’area tecnica nerazzurra Marco Branca

RETROSCENA – Antonio Caliendo racconta così quanto accaduto nell’estate 2010: «Ai tempi di oggi per un Maicon si dovrebbero sborsare all’incirca 100 milioni. Infatti, dopo i campionati vinti e il Triplete con Mourinho, io avevo un accordo con il Real Madrid per 30 milioni di euro. Maicon è stata la carta vincente di Mourinho per i suoi successi, e avrebbe fatto qualsiasi sacrificio pur di portarlo al Real Madrid ed era d’accordo per l’acquisto a 30 milioni. Diciamocelo chiaro, di Maicon ne nasce uno ogni 100 anni, è come Roberto Carlos per la fascia sinistra. Pensate ad una squadra con Roberto Carlos sulla sinistra e Maicon sulla destra… non li prendi mai. Li ci fu una scorrettezza da parte di Branca che prima mi fece fare la trattativa con il Real Madrid e poi mi disse che il presidente non voleva vendere Maicon. Alla fine ho scoperto che Moratti non sapeva niente di tutto questo. Non so perché fu bloccato il trasferimento, perché ha bloccato anche la carriera di Maicon, tanto che, dopo, lo hanno praticamente regalato».

Fonte: CalcioNews24.com