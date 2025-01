Calhanoglu verso il recupero, anche altri due per Inzaghi! Le previsioni – Sky

Hakan Calhanoglu sta già recuperando dal problema riscontrato contro il Milan. Per Venezia-Inter è ancora presto, ma da Sky Sport arrivano altre buone notizie.

RECUPERO – Hakan Calhanoglu ha fatto riscontrare un’elongazione agli adduttori della coscia destra. Non una novità per il turco in questa stagione, perché è la terza volta che torna ad Appiano Gentile con problemi fisici. Il centrocampista però ha già dato ottime risposte sul possibile rientro in campo. Per Venezia-Inter non sarà presente, al suo posto Simone Inzaghi darà fiducia a Kristjan Asllani. Già dal prossimo match in programma mercoledì contro il Bologna Calhanoglu potrebbe comunque essere tra i convocati e non è neanche l’unico.

Calhanoglu e altri verso il recupero! Inzaghi riceve buone notizie

GLI ALTRI – La partita con il Bologna sarà un punto importante per la stagione nerazzurra. Inzaghi finalmente ritroverà due giocatori che sono stati a lungo fuori dal rettangolo di gioco. Uno è Joaquin Correa, che a Verona sembrava aver ritrovato il modo di convincere i tifosi dell’Inter. Dopo quell’occasione ha avuto meno spazio e sofferto diversi problemi fisici, che però pare abbia superato. Se non con il Bologna, certa la sua presenza con l’Empoli nel weekend prossimo. Francesco Acerbi tornerà invece sicuramente mercoledì per il recupero della giornata persa ad inizio gennaio. La condizione è in netto miglioramento e presto si rivedrà in campo.