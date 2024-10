Calhanoglu uomo-copertina: tre analogie! Cruciale per l’Inter – CdS

L’uomo-copertina di Inter-Stella Rossa senza ombra di dubbio Hakan Calhanoglu. Il turco, tra i migliori in campo, ha aperto il match di ieri sera con una punizione fantastica dopo dieci minuti.

CRUCIALE – Calhanoglu sempre più uomo-copertina e giocatore cruciale di questa Inter. Il turco, in campo nel match stravinto dai nerazzurri per 4-0 contro la Stella Rossa in Champions League, ha giocato una grande partita mettendo a referto anche il primo gol che ha aperto le danze a San Siro. Una rete su punizione, che da tanto non si vedeva da quelle parti. L’Inter ha incanalato ieri la seconda vittoria di fila, dopo quella messa a referto in campionato contro l’Udinese. Un ottimo viatico dopo il KO nel derby di due settimane fa. Calha cruciale!

Calhanoglu e quelle analogie non banali: l’Inter si gode il suo regista

ANALOGIE – Il gol messo a referto ieri da Calhanoglu comprende tutta una serie di analogie e rimandi non da poco. In primis, il turco, segnando ieri, è il capocannoniere in casa dell’Inter. Già contro il Lecce, aveva timbrato in questo campionato, peraltro sempre su palla inattiva: ieri punizione, lo scorso agosto su rigore. L’ultimo giocatore a segnare di punizione in Champions League per la Beneamata era stato nientepopodimeno che Wesley Sneijder, in un Cska Mosca-Inter, quarti di finale di ritorno del 2010. Quattordici anni dopo, Calha riallaccia il filo della storia.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona