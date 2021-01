Calhanoglu e Theo Hernandez fuori per Inter-Milan? Attesa per la data

Hakan Çalhanoglu Milan

Calhanoglu e Theo Hernandez sono risultati positivi al Coronavirus (vedi articolo). Per i due giocatori del Milan adesso bisogna iniziare a valutare la loro presenza per il derby di Coppa Italia contro l’Inter. Il quarto di finale, in gara secca, si giocherà fra nove o dieci giorni.

SITUAZIONE DA VALUTARE – Il Milan non dovrebbe avere Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez per il derby di Coppa Italia contro l’Inter. Il condizionale è ancora d’obbligo, perché si attende che la Lega Serie A dia la data ufficiale della sfida. Come segnalato mercoledì (vedi articolo) è possibile che ci sia un anticipo a martedì 26, visto che entrambe le squadre giocano in anticipo sabato prossimo in Serie A. Da escludere sia un giorno diverso: il 30 c’è di nuovo doppio anticipo di campionato e nelle due settimane successive si giocano le semifinali (queste su andata e ritorno), col Milan che dal 18 febbraio sarà di nuovo impegnato in Europa League. L’annuncio su Calhanoglu e Theo Hernandez riporta ieri come esecuzione dei tamponi: servono almeno dieci giorni di isolamento per poter fare un test di controllo. Questa data inizia da quando il club ha dato comunicazione alle autorità dell’effettiva positività. Da segnalare che i due non si erano allenati già venerdì, mentre ieri solo il francese si era presentato a Milanello. Presumibile, quindi, che la prima verifica non possa essere prima di martedì 26 o mercoledì 27. Dato che non si potranno allenare in gruppo prima è difficile che Calhanoglu e Theo Hernandez ci siano per Inter-Milan: si attende conferma.