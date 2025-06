Calhanoglu sul mercato? Un episodio in allenamento rassicura!

Oggi l’Inter si è allenata a Los Angeles in attesa dell’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Da Sportitalia arriva un video inedito su Hakan Calhanoglu, che sembra chiarire la sua situazione.

MERCATO – Hakan Calhanoglu non vive una situazione facilissima all’Inter. Le voci si susseguono e c’è già chi parla della sua volontà di lasciare il club nerazzurro dopo la finale persa in Champions League contro il Psg. Sembra che il Galatasaray voglia acquistare il calciatore, i contatti con la dirigenza meneghina non ci sono però ancora stati. Solo l’agente del turco si è recato ad Istanbul e probabilmente per dibattere anche del futuro del suo assistito.

GRUPPO – L’Inter stamattina si è allenata a Los Angeles per preparare l’esordio al Mondiale per Club contro Monterrey. Tra coloro che non hanno svolto la sessione in gruppo c’erano Davide Frattesi, Yann Bisseck, ma soprattutto Hakan Calhanoglu. Il giocatore soffre il problema subito in finale di Champions e ancora non ha recuperato al 100%. Non è la prima volta che salta impegni nel corso della stagione e ciò genera preoccupazione per la sua tenuta fisica del futuro. Tra le innumerevoli voci di mercato però fa notizia anche il clima distensivo mostrato in campo oggi.

Il giocatore ha abbracciato il ds Piero Ausilio e appare tutto fuorché fuori dal gruppo nerazzurro.