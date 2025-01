Calhanoglu sogna in grande: «Voglio vincere la Champions League!»

Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram hanno rilasciato una piccola intervista ai canali ufficiali della Serie A su Youtube. Il centrocampista dell’Inter dimostra di avere grandi ambizioni.

OBIETTIVO – Un sogno o un obiettivo, cosa è la Champions League per l’Inter? Di certo non si può dare oggi la risposta al quesito, ma le parole dei giocatori nerazzurri fanno capire bene quale è il pensiero sulla competizione. L’Inter sta andando bene nell’edizione attuale con il nuovo format, con due vittorie contro Sparta Praga e Monaco può accedere agli ottavi di finale direttamente senza passare dagli spareggi. Hakan Calhanoglu intanto esprime un desiderio e lo fa in grande: «Quale è il tuo sogno? Vincere la Champions League. Voglio la Champions League. Vorrei chiudere la stagione con 10 gol. Thuram invece ne farà 25».

Calhanoglu, la situazione dell’Inter in Champions League

CALENDARIO – Mancano appena due giornate alla conclusione del mini-campionato europeo. In questo momento l’Inter è sesta con 13 punti, nell’ultimo match ha perso contro il Bayer Leverkusen per 1-0. Mukiele ha segnato nei minuti finali e portato il successo ai tedeschi. I nerazzurri avranno il prossimo incontro il 22 gennaio contro lo Sparta Praga, poi faranno l’ultima partita contro il Monaco a San Siro il 29. Ci si gioca tutto nel giro di sette giorni.