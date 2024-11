Calhanoglu sempre più social: il regista dell’Inter sbarca su Youtube!

Hakan Calhanoglu crea attesa non solo per le sue condizioni fisiche. A poche ore dall’allarme infortunio il centrocampista dell’Inter lancia un annuncio social legato al nuovo canale Youtube.

ANNUNCIO – Mentre l’Inter spera di riavere al più presto il suo regista, e senza alcuna ripercussione fisica, Hakan Calhanoglu lancia un annuncio sui social. Il centrocampista turco, che nelle ultime ore ha preoccupato e non poco il suo club dopo le ultime notizie sulle proprie condizioni dopo la sfida con la Turchia, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un particolare post. Calhanoglu, attraverso un simpatico video, ha fatto sapere ai suoi tifosi di voler estendersi sui social network, arrivando addirittura ad aprire un canale Youtube.

Calhanoglu, dall’infortunio al canale Youtube: le novità di giornata!

ATTESA – Calhangolu ha, infatti, annunciato l’arrivo di «Contenuti incredibili», invitando i suoi fan ad iscriversi sul suo nuovo canale Youtube per poterne usufruire. Un nuovo passo, questa volta social, per il centrocampista turco che, stando alle ultime notizie, dovrebbe tornare a Milano prima del previsto. Il campanello d’allarme per il rischio di ricaduta nell’infortunio mette fine al ritiro con la Turchia, dove il regista era impegnato in questi giorni. In attesa di sapere di più sulle sue condizioni fisiche e sulla sua disponibilità per Verona-Inter, i tifosi potranno restare vicini a Calhanoglu attraverso i nuovi contenuti annunciati e attesi sul canale Youtube.