Calhanoglu si racconta: «Il mio ricordo più bello all’Inter lo scudetto!»

Hakan Calhanoglu ha avuto modo ai microfoni della Lega Serie A su Youtube di raccontarsi. Il centrocampista dell’Inter ha ricordato i suoi esempi da piccolo e l’ultima stagione in nerazzurro.

RICORDI – L’Inter ha battuto il Bayern Monaco e ha ottenuto un altro grande risultato poche ore fa in Champions League. Hakan Calhanoglu torna comunque al passato e si racconta senza limiti: «Ovviamente ci sono stati calciatori da cui ho preso ispirazione aggiungendo qualcosa di mio. Ho guardato a giocatori come Pirlo e Xabi Alonso. Li guardavo quando ero piccolo, poi sono cresciuto e riunendo tutto sono diventato Hakan Calhanoglu. Tutti dicono che segno tanti rigori e sembra facile, ma sto segnando molto anche su tiri da dentro e fuori dall’area di rigore. Accade quando meno te lo aspetti. Cerco sempre di fare il massimo, ho imparato dalla mia famiglia a rispettare le persone più grandi. Il mio ricordo più bello è lo scudetto vinto l’anno scorso. Meraviglioso, un ricordo indimenticabile. Tutto il Duomo era nerazzurro, è qualcosa che non dimenticherò mai. Imparare la storia di Milano richiede tempo, ci sono tanti posti da vedere e ho tre figli. Spero in futuro di avere più tempo per visitare i vari luoghi»