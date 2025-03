Calhanoglu si espone: «Guler un fratello. Sa che lo vorrei all’Inter!»

Hakan Calhanoglu si è pronunciato al termine del match vinto dalla sua Turchia contro l’Ungheria con il punteggio di 3-1, esponendosi sul possibile approdo di Arda Guler all’Inter.

IL COMMENTO – Hakan Calhanoglu ha parlato ai media turchi nel post-partita della sfida vinta dalla Turchia contro l’Ungheria per 3-1. Il centrocampista turco ha trattato anche della possibilità che il suo giovane connazionale Arda Guler si trasferisca all’Inter in estate: «Lui è un giocatore molto importante, un fratello che amo molto. Tutti ne sono a conoscenza. Sicuramente vorrei venisse a giocare da noi. Chiaramente, chiunque desidera giocatori di qualità come lui. Ma al momento non conosco la sua situazione, ecco perché non voglio essere coinvolto. In ogni caso, Arda conosce il mio consiglio: deve giocare di più perché se lo merita».

Calhanoglu chiosa con una speranza riguardo il caso Guler-Inter

AUSPICIO FUTURO – Calhanoglu ha poi concluso il suo ragionamento indicando la sua speranza per il calciomercato estivo: «Spero che Guler venga all’Inter, anche se non so ancora se la notizia (dell’interessamento dei meneghini, ndr.) sia vera o falsa».