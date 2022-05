Calhanoglu, segnale chiaro: la forza di questa Inter è il gruppo – CdS

L’Inter ha gettato alle ortiche la possibilità di volare al primo posto in classifica perdendo 2-1 a Bologna. Ora, per vincere lo scudetto, serve ottenere sempre i tre punti e sperare. I nerazzurri però, dalle situazioni difficili, ne sono sempre usciti insieme. E il segnale di Calhanoglu è questo.

GRUPPO – Nei momenti di difficoltà si deve vedere la squadra, non il singolo. Per riprendersi immediatamente dal ko contro il Bologna, l’Inter deve vincere a Udine contro l’Udinese usando la forza del gruppo. Ogni calciatore deve trascinarsi l’un l’altro e nessuno deve fare l’individualista, altrimenti non se ne uscirà. Secondo il Corriere dello Sport il messaggio mandato da Hakan Calhanoglu è proprio questo. La sua presenza a Udine, nonostante la squalifica dopo il giallo rimediato a Bologna, sono un segnale di compattezza e voglia di uscirne tutti insieme. Come l’Inter ha sempre fatto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti