Calhanoglu, scelto numero di maglia! Inzaghi conoscerà nuovi elementi – CdS

Calhanoglu, ieri primo giorno da giocatore dell’Inter ad Appiano Gentile. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, il giocatore ha scelto il numero di maglia. Inzaghi stravede per lui, e oggi conoscerà altri elementi della rosa.

NUMERO DI MAGLIA – Calhanoglu dopo aver vissuto il suo primo giorno da giocatore dell’Inter ad Appiano Gentile, secondo il quotidiano romano ha scelto anche il numero di maglia, che sarà il 20, che di fatto “raddoppia” il 10, indossato da Lautaro Martinez. Simone Inzaghi stravede per lui, e non vede l’ora di poter lavorare sulla tattica, cosa che in questi giorni non ha fatto visto il numero limitato di giocatori. A proposito, tra oggi e domani conoscerà nuovi elementi della rosa, come nel caso di Milan Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport

