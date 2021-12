Calhanoglu rinasce con l’Inter: un primato nei primi 5 campionati europei

Calhanoglu si sta rivelando l’arma in più dell’Inter di Inzaghi. Il turco anche ieri contro la Salernitana è stato tra i migliori in campo, con ben due assist. Il club nerazzurro mette in risalto i numeri dell’ex rossonero, che mai aveva avuto un inizio così determinante

NUMERI CHE DICONO MOLTO – Da inizio novembre 2021 Hakan Calhanoglu è il calciatore che ha preso parte a più gol (10: cinque reti e cinque assist) nei maggiori 5 campionati europei ed è uno dei due centrocampisti con almeno 6 gol e 6 assist in questa stagione insieme a Dimitri Payet. Contro la Salernitana ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva in questa Serie A: nessun giocatore ne conta di più nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo).

Fonte: inter.it