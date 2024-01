Calhanoglu: «Rifiutato l’Arabia Saudita, voglio bene all’Inter»

Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista in esclusiva per Sport Mediaset. Il turco ha rivelato qualcosa sul mercato in estate.

RIVELAZIONE – Hakan Calhanoglu ha rivelato: «Sì è vero, ho rifiutato offerte dall’Arabia Saudita. Ho deciso di non andare via perché voglio bene all’Inter. Ringrazio Ausilio perché sa come la penso sulla volontà di restare. Quando sono arrivate quelle offerte ho detto alla società: decidete voi. Tutti pensano che sia andato via per una questione economica ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui. I tifosi rossoneri dicono che ho fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022? A loro auguro il meglio ma con pazienza si vedrà. La prima presenza con l’Inter la ricordo ancora, contro il Genoa. Ero nervoso per come avrebbe reagito lo stadio ma anche sicuro che l’amore sarebbe arrivato perché ho fiducia nelle mie qualità».